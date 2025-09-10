В Пензенской области предлагают 2,1 млн руб. за ритуальные венки с лентами

ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» объявило аукцион на поставку ритуальных венков с лентами. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнитель должен поставить товар с даты заключения контракта до 31 декабря этого года. Поставки осуществляются и в выходные, праздничные дни, в любое время по запросу заказчика, не позднее трех часов с момента направления заявки по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 223.

Источником финансирования являются средства бюджета Пензенской области. Ритуальные венки с лентами должны быть новыми и качественными. Текст надписи на ленту согласовывается с заказчиком в течение трех часов до момента поставки товара.

Извещение о закупке размещено 9 сентября. Заявки принимаются до 17 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,1 млн руб.

Павел Фролов