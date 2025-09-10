На каждого жителя Прикамья приходится более трех банковских карт

На 1 июля 2025 года в Пермском крае было выпущено более 9,3 млн банковских карт. В среднем на каждого жителя Пермского края приходится по 3,7 карты. Такие данные приводит Пермское отделение Банка России.

За шесть месяцев 2025 года с использованием банковских карт в Прикамье было совершено 717,5 млн транзакций на сумму более 1,1 трлн руб. Из них безналичные операции составили 98,3% по количеству и 79,9% по объему, в том числе оплата товаров и услуг — 90,9% по количеству и 51,4% по объему. На переводы между держателями карт пришлось 8,5% по количеству и 44,7% по объему, а на обязательные платежи в пользу государства — 0,1% и 0,2% соответственно.

Операции по снятию наличных с использованием банковских карт за год сократились на 5,7%. Пермяки совершили 12,4 млн таких транзакций на сумму 224,9 млрд руб.

На сегодняшний день на территории региона функционирует более 2 тыс. банкоматов и 81 тыс. POS-терминалов. За год количество устройств снизилось с 83 593 до 83 152 единиц.

«Незначительное сокращение инфраструктуры для приема платежных карт компенсируется расширением в Пермском крае услуг, повышающих финансовую доступность для населения, например таких, как торговые точки с сервисом “наличные на кассе”. За год их количество увеличилось на 59% и составило более 1,6 тыс. по всему региону»,— отметил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.