Рэпер Тимати о розыске СБУ: «ищи меня в клубе»

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) иронично отреагировал на объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Для этого он использовал строчку из собственной песни «В клубе».

«СБУ: “Мы разыскиваем Тимати!” Тимати: “Если я нужен тебе — ищи меня в клубе”»,— написал господин Юнусов на странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Объявление Тимати в розыск на Украине появилось 1 июля. Причиной послужили обвинения в нарушении порядка въезда на территории страны, неподконтрольные Киеву. Рэперу инкриминируют посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Тимати внесен в базу сайта «Миротворец», там он назван «угрозой национальной безопасности Украины».