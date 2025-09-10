В Ставропольском крае на 12% выросла стоимость лечения зубов в 2025 году

В Ставропольском крае за семь месяцев 2025 года средний чек стоматологических услуг увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,7 тыс. руб. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты отметили, что общее количество обращений в стоматологию выросло на 5% год к году. Наиболее популярными услугами стали анестезия, терапия кариеса, рентгенография зубов и ортодонтическое лечение. Повышенный спрос на стоматологические услуги связывают с увеличением покупательной способности граждан, желанием получать качественный сервис и доступом к современным методикам лечения.

«Особенно высокая активность наблюдается в частных стоматологических клиниках, расположенных в новых жилых районах городов. В этих зонах развивается частная медицинская инфраструктура, которая восполняет недостаток возможностей государственных учреждений. Средний чек в таких центрах растет, поскольку пациенты чаще выбирают дополнительные опции — профилактические программы или эстетические процедуры»,— пояснили эксперты.

Валентина Любашенко