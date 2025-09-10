В Петровском районе хотят благоустроить территорию школ и детсада за 12,1 млн

Администрация Петровского района Саратовской области ищет подрядчика для выполнения работ по благоустройству территорий образовательных организаций. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Работы предстоит выполнить с даты подписания контракта до 1 ноября этого года. Требуется надлежащее обеспечение отвода дождевых и талых вод на объектах. По завершении работ подрядчику необходимо убрать и вывезти с территорий мусор, а также разобрать временные ограждения.

Исполнитель обязуется благоустроить территорию четырех образовательных организаций. Речь идет о СОШ № 1, корпус № 2 (г. Петровск, ул. 25 лет Октября, д. 164А), СОШ № 2, корпус № 2 (г. Петровск, ул. Радищева, д. 21), СОШ с. Озерки (с. Озерки, ул. Политотдельская, д. 72А) и МДОУ д/с № 7 «Колосок», корпус № 1 (г. Петровск, ул. Марата, д. 141).

Извещение о закупке размещено 9 сентября. Заявки принимаются до 17 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 12,1 млн руб.

Павел Фролов