На СвЖД летом запустили три новых направления для «Грузового экспресса»

Свердловская железная дорога (СвЖД) летом запустила три новых маршрута поездов в рамках сервиса «Грузовой экспресс», сообщили в пресс-службе СвЖД. По ним уже доставили 12,5 тыс. тонн груза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Регулярные ускоренные составы с июля начали перевозить цемент из Перми на станцию Орехово-Зуево (Московская область), с августа — в Нижний Новгород и Правдинск (Нижегородская область). Также разработан маршрут из Перми в Санкт-Петербург.

С начала года СвЖД по запросам клиентов создала семь новых маршрутов «Грузового экспресса» в Пермском крае, Тюменской и Свердловской областях. Основными клиентами услуги являются предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) — услуга помогает снизить транспортные издержки в конечной цене продукции. Наибольшим спросом пользуются следующие внутридорожные маршруты:

Агириш — Верхнекондинская;

Алябьево — Верхнекондинская;

Агириш — Верхнекондинская – Соболинаяж

Екатеринбург-Сортировочный — Сургут;

Пашия — Пермь-Сортировочная — Пашия;

маршрут с назначением на станции Удмуртии и Кировской области Пашия — Ижевск/Лянгасово.

Наибольший объем перевозок с января по август был выполнен для лесопромышленных предприятий в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) и Пермском крае: было перевезено 430 тыс. тонн лесных грузов.

Сервис «Грузовой экспресс» позволяет клиентам включать необходимое количество вагонов в состав регулярных поездов, курсирующих по расписанию по постоянным маршрутам, а также заказывать доставку групп вагонов до конечного получателя.

Напомним, весной СвЖД запустила сервис «грузовых экспрессов» для перевозки лесных грузов с севера Свердловской области в Башкортостан.

Ирина Пичурина