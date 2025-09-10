Епархия РПЦ демонтировала торговые павильоны в лесничестве в Горном Алтае

Горноалтайская епархия Русской православной церкви (РПЦ) выполнила решение суда, демонтировав семь торговых павильонов в Чемальском районе. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай.

«Исполнитель осуществил выезд на место совершения исполнительных действий, в ходе которого установлено, что должник исполнил требования исполнительного документа в установленный законом срок и в полном объеме»,— говорится в сообщении.

Решение о сносе суд Чемальского района принял в апреле 2025 года, рассмотрев иск министерства природных ресурсов и экологии региона. Согласно документу, участок, на котором были размещены павильоны, находится на территории Чемальского лесничества. Министерство предоставило его Горноалтайской епархии в безвозмездное пользование для осуществления религиозной деятельности.

«Однако на указанном лесном участке расположены деревянные торговые павильоны, на которых осуществляется в летний период активная торговая деятельность, не соответствующая разрешенному виду использования, и которая не может рассматриваться как осуществление религиозной деятельности»,— указывалось в иске.

Валерий Лавский