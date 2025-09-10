Власти Ижевска не опубликовали список жилых домов с подвалами-укрытиями от БПЛА

Администрация Ижевска не опубликовала перечень жилых домов, подвалы которых подходят для временного укрытия населения при атаках БПЛА, заявила в Telegram председатель реготделения партии «Яблоко» Ия Боронина 8 сентября. Муниципалитет планировал обнародовать список потенциальных убежищ до 25 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

15 августа состоялось совместное заседание городских антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Как писал «Ъ-Удмуртия», на нем был принят алгоритм использования подвалов и цокольных этажей домов в качестве укрытий от «фугасного и осколочного действия обычных средств поражения». В первую очередь, речь идет об атаках дронов. УК и ТСЖ было поручено среди прочего обустроить помещения, подготовить запасы воды, отопительные приборы и хозинвентарь.

В муниципалитете заявили, что до 25 августа будет сформирован и опубликован перечень домов, подвалы которых могут использоваться в качестве временных укрытий. Такая информация содержится в ответе горадминистрации на запрос госпожи Борониной от 18 августа (копия документа опубликована в ее Telegram).

После этого Ия Боронина обратилась прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил «полноту и объективность» ответа муниципалитета (в нем не указано, где будет опубликован перечень домов) и исполнение должностными лицами горадминистрации обязательств насчет списка.

Напомним, в начале июля, после серии прилетов вражеских БПЛА по объектам в Удмуртии, глава города Дмитрий Чистяков провел встречу с представителями 60 УК и ТСЖ. После нее организации приступили к обустройству подвалов в качестве возможных укрытий. Организации за свой счет приобретали воду, устанавливали скамейки и формировали списки необходимых лекарств. В среднем подготовку одного подвала в «управляйках» оценивали в 50 тыс. руб. Эксперты отмечали, что для подготовки укрытий подходят порядка 50% подвалов жилых домов в городе.

Подробнее о том, как ижевские УК обустраивали подвалы в качестве укрытий от БПЛА, читайте в материале «Забот подвалило».

Полина Сичинава