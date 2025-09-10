Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Губернатор Самарской области покинул Telegram

Telegram-канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева больше не работает. Об этом он сообщил вечером во вторник.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Я прощаюсь с вами, уважаемые подписчики в Telegram. С завтрашнего дня работаю только в Max. Там не будет ничего лишнего, кроме важных новостей о развитии Самарской области»,— отметил Вячеслав Федорищев.

До этого губернатор Самарской области неоднократно призывал жителей региона использовать новый мессенджер Max.

Георгий Портнов