Завтра «электричек»

Выбирая между электромобилями и гибридами, жители сибирских мегаполисов — Новосибирска, Красноярска и Омска — отдают предпочтение последним. По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года объем продаж гибридов оказался в 2,5-3 раза больше, чем «электричек». О том, какие факторы повлияли на это и почему в ближайшие 10 лет ситуация может перевернуться, разбирался «Review. Сибирь».

Электрокары прокатились с горки

По данным аналитического агентства «Автостат», на начало июля в России насчитывалось 65,2 тыс. электромобилей, что составляет 0,8% всего авторынка. При этом в крупнейших сибирских городах продажи новых электрокаров в первом полугодии 2025 года снизились более чем на 50%. В Красноярске было реализовано 36 «электричек» (-63%), в Омске — 15 (-52), в Новосибирске — 47 (-50%). Всего в СФО за шесть месяцев было продано 217 машин, что на 45,2% меньше, чем за тот же период 2024-го.

«С 1 января 2025 года утилизационный сбор для электромобилей и гибридов, ввозимых на коммерческой основе, вырос до 667 тыс. руб., что стало серьезным вызовом для рынка»,— говорит основатель автомобильной группы компаний «Арсенал» (Красноярск) Виктор Поддубный.

Самыми популярными моделями новых электрокаров в СФО в первом полугодии оказались Zeekr (81 автомобиль, -63% к январю-июню 2024 года), BYD (19, -9,5%), Ora (18, +260%), Avatr (16, -33,3%) и Tesla (12, -7,7%).

Рост продаж зафиксирован только на рынке электромобилей с пробегом и только в двух из трех сибирских мегаполисов, отметили в «Автостате». В Красноярске было продано 109 таких машин (+49%), в Новосибирске — 144 (+27%). В Омске же был реализован только 31 электрокар с пробегом. По отношению к январю — июню 2023 года падение продаж в этом сибирском городе составило 24%. При этом общий объем продаж электрокаров с пробегом в СФО в период с января по июнь 2025 года достиг 711 единиц (+14,5%).

В топ-5 электрокаров с пробегом в СФО в первом полугодии 2025-го вошли: Nissan (544 электромобилей, +8,6%), Zeekr (32, +190,9%), Tesla (28, +21,7%), Audi (12, +20%) и Volkswagen (10, +66,7%). «В сегменте электромобилей с пробегом лидерство удерживает Nissan Leaf»,— отметил Виктор Поддубный.

По словам директора по развитию Авто.ру Восток и Академии Авто.ру Бизнес Вадима Манькова, стоимость нового электромобиля и электрокара с пробегом в Сибири имеет тенденцию к снижению. «Если в январе 2024 года новый электромобиль в среднем стоил 4 млн руб., то к концу июля 2025 года цена опустилась до 3,7 млн руб. В сегменте электрокаров с пробегом средняя стоимость машины в январе 2024 года и июле 2025 практически не изменилась — 1,34 млн руб. и 1,38 млн руб. соответственно. Однако в октябре прошлого года и феврале этого наблюдались всплески до уровня в 1,9 млн руб.»,— констатирует эксперт.

Гибриды прибавили в росте

Совсем иные темпы развития на рынке гибридов. За последние два года их продажи резко выросли и обогнали электромобили. «Объем продаж подключаемых гибридов в 2,5-3 раза больше, чем электромобилей. Доля новых гибридов в общем объеме рынка в первом полугодии 2025 года составила 2,4%»,— отмечает директор «Автостата» Сергей Целиков.

По данным Авто.ру, объем предложения новых гибридных автомобилей в Новосибирске, Красноярске и Омске в первом полугодии 2024 года был сопоставим с общероссийскими значениями. И на федеральном уровне, и в сибирском регионе произошло снижение на пять процентов. «В 2025 году картина обстоит иначе. С января по июнь общероссийский объем предложения увеличился на 7%, тогда как в трех сибирских регионах совокупно рост составил 29%»,— говорит Вадим Маньков.

На рынке новых гибридов сейчас лидируют марки Tank, Toyota, Lixiang, Aito и Wey, рассказали в Авто.ру. На вторичном рынке гибридов места распределились так: Toyota, Honda, Lexus, Nissan и Lixiang. «На рынке подержанных гибридов стабильно удерживает позиции Toyota Prius. Эту модель ценят за ценовую доступность, надежность и относительно простое обслуживание»,— подчеркнула генеральный директор «Альбион-Моторс» (Новосибирск) Елена Марисина.

По словам госпожи Марисиной, в сегменте новых автомобилей все активнее проявляют себя китайские бренды. «Среди гибридов заметно вырос спрос на автомобили Li Auto и Voyah, а среди электрокаров — на Zeekr. Если год-два назад основу продаж составляли премиальные европейские марки (Audi, BMW, Mercedes-Benz), то сегодня лидерство у китайских брендов, которые предлагают более широкий выбор моделей, современное оснащение и конкурентные цены»,— констатирует она.

Согласно статистике Авто.ру, средняя стоимость нового гибридного автомобиля в Новосибирске, Красноярске и Омске выросла на 34,7% — с 6,58 млн руб. в январе 2024 года до 8,86 млн руб. в июле 2025 года, достигнув пика в 9,21 млн руб. в июне этого года. На федеральном уровне цена, напротив, снизилась на 7,5% — с 7,77 млн руб. до 7,19 млн руб., оставаясь в диапазоне 6,49-7,19 млн руб.

Средняя стоимость подержанного гибрида на Авто.ру к июлю 2025 года достигла 2,56 млн руб., что на 6% больше по сравнению с январем 2024-го. В регионах Сибири она значительно меньше — 1,65 млн руб. в июле 2025 года (-3,5% к январю 2024 года).

Инфраструктура отстает

Суровый сибирский климат плохо подходит для электромобилей, во всяком случае, для текущего уровня развития этого сегмента. Именно этим участники рынка и эксперты объясняют растущую популярность гибридов. И первая сложность, с которой сталкиваются владельцы «электричек», — дефицит быстрых зарядок, что делает междугородние поездки на электромобилях практически невозможными: на трассах их почти нет. «Текущая инфраструктура не успевает за растущим числом электрокаров. Она больше подходит для энтузиастов, чем для массового рынка»,— убежден Вадим Маньков.

Но ситуация быстро меняется. По данным сервиса 2ГИС, количество общедоступных электрозаправок в России с августа 2024-го по август 2025 года выросло на 40% и превысило 6 тыс.

В тройку лидеров по количеству зарядных станций для электромобилей (после Москвы и Санкт-Петербурга) вошел Красноярск. Это 169 станций (+3%). Новосибирск разместился на седьмом месте — 94 станции (+11%), Омск занял 14 место — 54 станции (+46%).

«Сеть зарядных станций в сибирских городах уже заметно подтянулась к реальному спросу, но картина очень разная. Новосибирск близок к мировым нормам: примерно десять электромобилей на одну зарядку. Красноярск — примерно девять электромобилей на зарядку. А вот Омск пока отстает: чуть больше 50 станций — это явный дефицит»,— считает Виктор Поддубный.

В развитие сети зарядных станций включились даже федеральные сети АЗС. Так, вслед за «Юнигазом» (до недавнего времени официальный представитель ЛУКОЙЛа) оснащать свои заправки зарядными станциями в Омске начала «Газпром нефть», отмечает директор автосалона «Автобан» Иван Беланов. По этому же пути идет и сеть АЗС «Топлайн». Зарядки для «электричек» активно открываются и в торговых центрах.

«Многие владельцы решают вопрос индивидуально — устанавливают домашние зарядки в частных домах. Компании-дилеры и сервисы также предлагают установку персональных станций, что делает эксплуатацию электрокара удобнее»,— отмечает Елена Марисина.

Второе важное препятствие, стоящее на пути электрокаров,— относительно невысокий по сравнению с ДВС-автомобилями запас хода. Но и тут картина стремительно меняется. Средний запас хода современных электрокаров составляет 300–400 км от одной зарядки. При этом существуют модели с запасом хода до 600–800 км. Правда, зарядка электрокара от 0 до 100% может потребовать от получаса до шести и более часов.

Но при этом электрокар значительно экономичнее ДВС-автомобиля. «Для клиентов важно, что гибридный автомобиль на 1км обходится в 0,5-3руб., тогда как на авто с ДВС — тратишь вчетыре-пятьраз больше»,— комментирует Виктор Поддубный.

Электрокары готовятся к рывку

В ближайшие несколько лет гибриды продолжат выигрывать у электрокаров, но в долгосрочной перспективе ситуация может перевернуться, считает директор компании «Альт-парк» (Новосибирск) Дмитрий Новиков. «Мы видим, что Россия делает ставку на Китай, который активно развивает производство электромобилей. Поэтому, как ни крути, мы будем идти в том же направлении.

По мере развития зарядной инфраструктуры и увеличения емкости аккумуляторов, а значит и запаса хода, все больше сибиряков будут пересаживаться на электромобили»,— убежден бизнесмен.

«Гибриды останутся переходным звеном: они особенно востребованы там, где еще недостаточно зарядных станций. Электрокары же будут активно набирать популярность в городах и среди автовладельцев, готовых инвестировать в долгосрочную экономию и современный транспорт»,— в свою очередь отмечает Елена Марисина.

Кроме того, электрокары, впрочем, как и гибриды, с каждым годом становятся все доступнее для покупателей. «Отдельно стоит отметить бренд Voyah, получивший государственную поддержку, что позволило снизить стоимость моделей и сделать их более привлекательными для покупателей»,— говорит госпожа Марисина. По данным Виктора Поддубного, субсидия на новые электромобили российской сборки составляет 35% от стоимости авто (не более 925 тыс. руб.).

По словам Елены Марисиной, на пользу автомобилей с электродвигателем играет и имиджевый фактор: владеть такой машиной становится модно, особенно в крупных городах.

Михаил Кичанов