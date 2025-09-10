Полеты из Перми в Минск завершатся в конце сентября и возобновятся в следующем году

Полетная программа из Перми в Минск завершится в конце сентября текущего года и возобновится в 2026 году, сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минтрансе.

Напомним, полетная программа из Перми в Минск стартовала в 2025 году 1 апреля и изначально была рассчитана до 30 сентября.

Рейсы выполняются по вторникам и субботам. Полеты осуществляет авиакомпания «Икар». Тип воздушного судна — Embraer-190 вместимостью 110 пассажиров. Минимальная цена билета составляет 4,5 тыс. руб.

В декабре 2024 года авиакомпания «Икар» вновь была отобрана краевым минтрансом для субсидируемых полетов из Перми в Минск. Всего за сезон планировалось осуществить 60 парных рейсов.