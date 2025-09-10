5 вопросов о начале отопительного сезона 2025/26

«Т Плюс» отвечает на вопросы горожан о старте отопительного сезона в городе Перми.

Кто принимает решение о начале отопительного сезона?

Дату начала подачи отопления определяет орган местного самоуправления – администрация города Перми.

Чем руководствуются власти при принятии решения о начале отопительного сезона?

Основной критерий – зафиксированная среднесуточная температура +8 в течение пяти суток подряд.

Где батареи нагреются в первую очередь?

В приоритете объекты социальной сферы – детские сады, школы, больницы, вузы, лицеи, колледжи, культурные учреждения. После запуска бюджетной сферы начинается подключение жилого фонда.

Почему тепло не появляется везде и сразу?

Вход в отопительный сезон – постепенный процесс, занимающий 2-3 недели. Энергетикам необходимо запустить насосные станции, открыть задвижки на трубопроводах, перевести ТЭЦ и тепломагистрали в зимний режим работы.

Как узнать, когда в мой дом подадут отопление?

Жителей о начале подачи отопления в дом информирует обслуживающая организация – УК или ТСЖ, которые обеспечивают распределение тепла в доме. Если после общения с УК остались вопросы, то можно обратиться в ЕДДС, Тепловую справочную службу на сайт https://tss.tplusgroup.ru/ или по телефону (342) 259-39-98.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/26 Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» реализовали комплекс подготовительных мероприятий. В ходе гидравлических испытаний проведена профилактика 2056 км тепловых сетей, переложено 12 км тепломагистралей.

В краевой столице проверено оборудование четырёх ТЭЦ: Пермской ТЭЦ-6, Пермской ТЭЦ-9, Пермской ТЭЦ-13 и Пермской ТЭЦ-14, трёх водогрейных котельных, 27 малых котельных, 12 насосных станций, 418 центральных тепловых пунктов. От надёжного функционирования этого оборудования зависит бесперебойное теплоснабжение жителей.

В Перми тепло от «Т Плюс» получают:

• 698 социальных объектов: детсады, школы, больницы.

• 228 учебных заведений: вузы, колледжи.

• 18 центров культуры.

• 5430 многоквартирных домов.

О Пермском филиале «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч.

О Группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.