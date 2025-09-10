Бывшего сотрудника пермского оборонного завода отправили в колонию за сотрудничество с иностранной спецслужбой

Пермский краевой суд признал бывшего сотрудника одного из пермских оборонных предприятий виновным в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и приговорил к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Ранее сотрудники УФСБ установили, что бывший сотрудник оборонного завода связался через интернет с представителями иностранной спецслужбы и передавал им сведения о предприятии.

Следственным отделом УФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».