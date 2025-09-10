Полномочия умершего члена краевого избиркома прекратят досрочно

Полномочия члена избирательной комиссии Пермского края Сергея Неганова будут досрочно прекращены в связи с его смертью. Это предусматривает проект указа губернатора Дмитрия Махонина. «Администрации губернатора Пермского края в период с 10 по 15 сентября 2025 года обеспечить прием от субъектов выдвижения предложений о назначении члена избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса взамен досрочно выбывшего»,— указано в документе.

Член избирательной комиссии Пермского края, руководитель регионального государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов скончался 6 сентября 2025 года после продолжительной болезни.

Сергей Неганов родился в 1968 году в Перми, в 1992 году окончил исторический факультет Пермского университета, где затем преподавал с 1998 по 2013 год. Также господин Неганов работал в администрации губернатора региона, которую покинул в должности заместителя руководителя. Сергей Неганов — автор 132 научных работ и руководитель Пермского регионального отделения Российского военно-исторического общества.