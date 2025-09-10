В Самаре экс-глава департамента физкультуры попытался сорвать выступление депутата Госдумы

Бывший руководитель департамента физкультуры Самары Андрей Вдовин попытался сорвать выступление депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева на встрече с жителями Промышленного района города. Это произошло во вторник, 9 сентября, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев

По словам Михаила Матвеева, во время выступления депутата Андрей Вдовин по Bluetooth подключался к аудиоколонке, через которую транслировался звук с микрофона, и включал музыку. Парламентарию пришлось продолжить выступление без микрофона.

Михаил Матвеев утверждает, что Андрей Вдовин «ходит сейчас по всем встречам кандидатов в гордуму от КПРФ и в формате "городского сумасшедшего" либо начинает срывать их, мешая говорить своими бесконечными "вопросами" либо вот таким перформансом с блютуз».

Андрей Вдовин был руководителем самарского департамента физкультуры и спорта с октября 2018 до января 2019 года. До этого он курировал молодежную политику в области культуры и спорта в департаменте управления имуществом и в региональном правительстве. В 2007 году Андрей Вдовин баллотировался от «Единой России» в депутаты Самарской губернской думы.

Георгий Портнов