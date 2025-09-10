Германский ритейлер добровольно закрыл стоянку на участке под гипермаркет Obi

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по иску департамента земельных отношений администрации Перми, который требовал от ООО «Микотранс» прекратить использование земельного участка на ул. Карпинского, 115а, не по его целевому назначению. Причиной стал отказ департамента земельных отношений от иска, поскольку ООО «Микотранс» добровольно исполнило заявленные требования и устранило объекты, нарушающие земельное законодательство.

Ранее департамент земельных отношений администрации города Перми обратился в арбитражный суд с иском о возложении на ООО «Микотранс» обязанности прекратить использование земельного участка по адресу: ул. Карпинского, 115а, не по его целевому назначению. По данным департамента, на участке был расположен пост охраны, шиномонтажная мастерская и навесы для стоянки автомобилей. В мэрии сочли, что участок используется под автостоянку, в то время как назначение земли — строительство торговых объектов.

ООО «Микотранс», структура немецкого ритейлера Selgros Cash & Carry, в 2015 году купило участок под строительство гипермаркета строительных материалов сети Obi, но уже давно отказалось от проекта и пытается продать участок.