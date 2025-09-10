По делу о взятке арестован бывший зампред правительства Тувы

Горсуд Кызыла вчера, 9 сентября, по ходатайству следствия заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Республики Тыва, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст.290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба суда, не называя фамилию экс-чиновника. По данным источников, речь идет об Айдыне Чюдюке.

Инкриминируемые бывшему вице-премьеру республиканского правительства события относятся к периоду его работы начальником одного из подразделений мэрии Кызыла. По материалам суда, он якобы брал взятки за предоставление земельных участков на территории города. Источники сообщили, что в деле фигурирует взятка в размере 1,6 млн руб.

Айдын Чюдюк родился в октябре 1987 года в Кызыле. Он — выпускник Московского института банковского дела (специальность «финансы и кредит»). С 2010-го по 2018 год работал на различных должностях мэрии Кызыла. В 2021 году он занял кресло министра земельных и имущественных отношений Тувы, в том же году получил должность руководителя администрации главы Республики Тыва и аппарата правительства региона. В октябре 2022 года Айдына Чюдюка назначили вице-премьером правительства Тувы по внутренней политике. В феврале нынешнего года он ушел в отставку.

Илья Николаев