В Пермском крае сильнее всего упала в цене китайская OMODA

Эксперты «Авито Авто» проанализировали динамику средних цен в Пермском крае на популярные у пользователей платформы новые легковые автомобили за август 2025 года в сравнении с январем.

По данным экспертов «Авито Авто», цены на популярные легковые автомобили в Пермском крае значительно снизились по сравнению с началом 2025 года. Так, средняя цена на новые машины составила 2,63 млн руб.

В число подешевевших с начала года вошли OMODA C5 (–7,2%), а также две модели HAVAL: H3 (–4,7%) и Jolion (–4%).

По сравнению с августом 2024 года наибольшее снижение стоимости зафиксировано на модели HAVAL Jolion (–9,4%), OMODA C5 (–7,2%), JAECOO J7 (–3,6%) и HAVAL H3 (–1,6%).

По данным «Авито Авто», динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели автомобиля, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.