В бюджет Осетии поступило 68% от планируемой федеральной помощи в 2025 году

Северная Осетия к сентябрю получила 18 млрд руб. из запланированных 27 млрд руб. федеральной помощи на 2025 год, что составляет 68% от ожидаемого объема межбюджетных трансфертов. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

«Структура поступивших средств включает субсидии на сумму 7,3 млрд руб., дотации — 9,8 млрд руб., субвенции — 740 млн руб. и прочие межбюджетные трансферты — 441 млн руб.», — пояснили в пресс-службе.

Все поступившие федеральные средства имеют целевое назначение и направляются на финансирование соответствующих расходных статей бюджета республики.

Валентина Любашенко