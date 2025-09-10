Ограничения на полет беспилотников ввели в Кузбассе

В Кузбассе введут запрет на использование беспилотников. Ограничения установят с 11 по 14 сентября для усиления охраны общественного порядка, следует из постановления губернатора Ильи Середюка.

Исключения предусмотрены для беспилотных воздушных судов ФСБ, Федеральной службы охраны, МЧС, Минобороны и других органов власти.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Абакане (Хакасия) и Новосибирске введены аналогичные запреты на срок до 15 сентября. Решения приняты «в целях предупреждения террористических актов и преступлений террористической направленности».

Александра Стрелкова