До 17 лет назначили четырем новосибирцам за контрабанду леса на 3,6 млрд руб.

Заельцовский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении четырех местных жителей по делу о контрабанде леса более чем на 3,6 млрд руб. В зависимости от роли в преступной группе подсудимых признали виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и руководстве преступным сообществом (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Им назначили от восьми до 17 лет колонии общего режима.

По версии следствия, лесоматериалы перемещались через границу с указанием недостоверных сведений об их происхождении и владельце. Кроме того, установили правоохранители, с 2012-го по 2016 год фигуранты дела создали видимость закупки лесоматериалов юридическими лицами для незаконного возмещения НДС в размере более 139 млн руб.

Однако налоговый орган отказал аферистам в компенсации НДС.

Александра Стрелкова