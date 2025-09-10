В Асбесте на тренировке умер 14-летний хоккеист

Во время тренировки в спортивной школе в Асбесте (Свердловская область) скончался 14-летний защитник хоккейного клуба «Хризотил», сообщил Telegram-канал команды. Перед этим на занятиях он почувствовал себя плохо.

Как сообщил порталу Е1 тренер, 9 сентября в 16:30 у команды началась разминка. После нее тренер раздал задания ребятам — хоккеист сделал упражнение около четырех раз и встал в колонну, а потом опустился на колени и упал на лед. В зал сразу же позвали дежурного врача, позднее подростка увезли в реанимацию, но спасти его не удалось. По словам тренера, проблем со здоровьем у умершего подростка не было, и он всегда участвовал в соревнованиях.

Клуб организовал сбор средств для мамы подростка. Его отец находится на специальной военной операции (СВО).

Ирина Пичурина