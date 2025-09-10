Статуправление КНР по итогам августа объявило о дефляции в 0,4%

Индекс потребительских цен в Китае в августе снизился по отношению к августу 2024 года на 0,4%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опубликованные 9 сентября данные Госстатуправления КНР. За восемь месяцев показатель снизился к аналогичному периоду прошлого года на 0,1%.

В городах в августе дефляция составила 0,3%, а в сельской местности — на 0,6%. Продовольствие подешевело на 4,3%, непродовольственные товары при этом выросли в цене на 0,5%. Потребительские товары подешевели на 1%, услуги, напротив, подорожали на 0,6%.

Наиболее значительно упали цены на овощи и зелень (на 15,2%), яйца (на 12,4%) и мясо (на 8%). В частности, свинина подешевела на 16,1%. Молочные продукты также подешевели (на 1,6%). Снизились цены и на алкогольную продукцию (на 1,9%). Также дешевле стали транспорт и связь (на 2,4%).

Рост цен отмечен в здравоохранении (0,9%), образовании и культурно-развлекательных мероприятиях (1%).

Индекс цен производителей в августе в годовом выражении снизился на 2,9%. Согласно официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2025 году составит около 2%.

Эрнест Филипповский