В России хотят показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

Фильм «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу сыграл президента России Владимира Путина, могут показать в России. Как выяснило «РИА Новости», несколько кинотеатров готовятся к премьере, но точная дата выхода в прокат пока неизвестна.

Картина французского режиссера Оливье Ассайаса основана на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи и была впервые показана 31 августа на 82-м Венецианском кинофестивале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «нормально и с пониманием» относятся к использованию образа президента России за рубежом. Сам Владимир Путин сообщил, что не видел фильм и не слышал о нем.

В Министерстве культуры РФ сообщили, что не получали заявление на выдачу прокатного удостоверения для фильма.