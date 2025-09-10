ООН: Уровень ожирения у детей впервые превысил уровень дефицита веса

В 2025 году впервые в истории глобальный уровень ожирения среди детей и подростков (от 5 до 19 лет) превысил уровень недостаточного веса, отмечается в отчете детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). По оценке организации, ожирение затрагивает «каждого десятого ребенка и подростка» в 190 странах, всего — около 188 млн человек.

В докладе уточняется, что в период с 2000 года по настоящее время распространенность дефицита веса среди детей в возрасте от 5 до 19 лет «снизилась с 13% до 9,2%, в то время как показатели ожирения выросли с 3% до 9,4%». Исключением являются страны Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

Вместе с тем наиболее высокий процент ожирения встречается у детей и подростков островных государств Тихого океана (от 33% до 38%), в Чили — 27%, в США — 21%, в Объединенных Арабских Эмиратах — 21%.

Влад Никифоров