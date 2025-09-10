В Хабаровске иноагент заочно осужден на 8 лет колонии за фейки о ВС РФ

Суд в Хабаровске признал виновным признанного иноагентом местного жителя в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ по мотивам политической ненависти и вражды (ч. 2 ст. 207.3 УК). Решение вынесено заочно, следует из сообщения СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО 10 сентября. Также он признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента после его привлечения к административной ответственности дважды в течение одного года (ч. 2 ст. 330.1 УК). Подсудимый приговорен к восьми годам и одному месяцу колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что 30 декабря 2023 года ведущий одного из каналов популярного видеохостинга, находясь за пределами РФ, распространил заведомо ложную информацию о деятельности ВС РФ. Фамилия и имя фигуранта не сообщается. Известно, что это 40-летний уроженец Амурской области, не имеющий регистрации на территории РФ.

Осужденный объявлен в федеральный и международный розыск.

Эрнест Филипповский