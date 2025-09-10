Застройщик на Сахалине осужден на 8 лет за мошенничество на 20 млн рублей

Южно-Сахалинский городской суд признал виновным директора местной строительной компании в особо крупном мошенничестве (ч. 3 и 4 ст. 159 УК) и отмывании денег (ч. 3 ст. 174.1 УК), сообщили «Ъ» в прокуратуре Сахалинской области. Доказана вина фигуранта в восьми преступлениях с общим ущербом в 20 млн руб., за которые он приговорен к восьми годам колонии общего режима.

Суд установил, что в 2021—2023 годах застройщик создавал видимость работы по контрактам индивидуального жилищного строительства на территории островной столицы. После получения средств от собственников-заказчиков, он вывел деньги, используя счета третьих лиц, и легализовал. Ведомство уточняет, что «третьи лица» о преступных намерениях фигуранта осведомлены не были.

Помимо реального срока заключения, суд вынес решение об удовлетворении гражданских исков потерпевших. Приговор в законную силу не вступил, и, видимо, будет обжалован осужденным, который своей вины не признает.

Эрнест Филипповский, Хабаровск