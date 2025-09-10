Дуров: Я горд тем, что Telegram является инструментом протестов во Франции
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что горд тем, что мессенджер «стал инструментом протестов» во Франции против «провальной политики» президента Эмманюэля Макрона.
«После 8 лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства — и они наносят ответный удар»,— написал господин Дуров в соцсети Х.
10 сентября в стране ожидаются масштабные протесты под лозунгом "Заблокируем все". Согласно прогнозам, в акциях примут участие около 100 тыс. граждан. Протесты, как ожидается, пройдут в Париже, Лионе, Тулузе, Нанте и Ренне.
Движение, как сообщает радиостанция France Info, не имеет единого лидера. Инициатива исходит от различных местных активистов, среди которых могут быть как крайне левые, так и крайне правые. Также в нем участвуют бывшие члены движения «Желтые жилеты».