Правительство РФ поддержало увеличение штрафов за выпас животных на автодорогах

Кабмин концептуально поддержал проект поправок в КоАП РФ, ужесточающий санкции за выпас скота без пастуха и прогон животных через автодороги вне специальных мест.

Проект поправок в ч. 1 ст. 8.26 и ч. 1 ст. 11.21 КоАП РФ в Белый дом направила депутат Госдумы Наталья Костенко (ЕР). В первой статье говорится о сенокошении и выпасе скота в лесах, запрещенных местах или их выпасе «без пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи». Госпожа Костенко предлагает штрафовать за это граждан на 1–2 тыс. руб. (сейчас — 200–500 руб.), должностных лиц — на 2,5–5 тыс. руб. (сейчас — 0,5–1 тыс. руб.), юрлиц — на 10–20 тыс. руб. (сейчас — 5–10 тыс. руб.). В ч. 1 ст. 11.21 КоАП РФ говорится о нарушениях на придорожных полосах автодорог, в частности их загрязнении, распашке, а также выпасе там животных и прогоне скота «вне специально отведенных мест». За это нарушение депутат предлагает штрафовать на 1–2 тыс. руб. (сейчас нарушителю грозит предупреждение или штраф до 300 руб.).

В пояснительной записке необходимость поправок обосновывается ростом числа турпоездок на личном транспорте по стране и желанием обеспечить их безопасность, в том числе не допустить «наезд транспортных средств на животных». Госпожа Костенко ссылается на статистику МВД РФ о росте таких ДТП, указывая, что в 2016 году произошло 362 наезда на скот, в 2023 году — 734 случая (с гибелью 92 человек). Основной причиной ДТП выступает «ненадлежащий контроль или его полное отсутствие за животными их владельцами при выпасе», заключает депутат.

Как следует из проекта правительственного отзыва, поправки поддержаны Минюстом, Минэкономразвития, Минфином, Минсельхозом и Минтрансом, но в МВД были против них, так что разногласия пришлось урегулировать вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву. В Белом доме указывают, что ужесточение санкций в КоАП должно основываться на анализе правоприменительной практики и статистики (но в материалах законопроекта этих данных нет), и обращают внимание, что в ст. 8.26 и 11.21 КоАП говорится не только о выпасе скота, но и, например, о покосе травы — и необходимость увеличения штрафов за эти деяния не обосновывается. Однако в правительстве РФ готовы поддержать поправки при их доработке с учетом замечаний до внесения в Госдуму.

Александр Воронов