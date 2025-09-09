Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле насмерть сбили велосипедиста

В Ярославле 9 сентября на Ленинградском проспекте автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария зафиксирована в 19:40 в районе дома №193, СНТ «Текстильщик-2». По предварительной информации правоохранителей, автомобиль Ford Focus, которым управляла 54-летняя водитель, сбил велосипедиста, двигавшегося посередине дороги в попутном направлении в сторону Тутаева.

«В результате ДТП велосипедист-мужчина, личность которого устанавливается, от полученных травм скончался на месте происшествия»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Полиция проводит проверку.

Алла Чижова

