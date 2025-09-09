Глеб Никитин предложил внуку Шарля де Голля переехать в Нижегородскую область

Губернатор Глеб Никитин предложил внуку генерала и президента Франции Шарля де Голля Пьеру де Голлю переехать в Нижегородскую область. Об этом нижегородский губернатор сообщил в своем Telergam-канале после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Пьер де Голль с семьей хотел бы переехать в Россию.

Ранее Пьер де Голль заявил ТАСС, что хочет получить гражданство РФ ради будущего своих детей и надеется на решение президента России Владимира Путина. Он считает, что переехав в Россию, сможет дать своим детям хорошее образование и спасти их от «падения ценностей, происходящего в западном мире».

По словам Глеба Никитина, специалисты нижегородского агентства «ОКА» имеют большой опыт по сопровождению иностранцев, которые хотят жить и воспитывать детей в традиционных ценностях.

«Мнение господина де Голля о России очень ценно. Уверен, ему понравится наш Нижний Новгород, 100% настоящая Россия»,— отметил нижегородский губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», региональное агентство «ОКА» занимается вопросами переезда иностранных специалистов в Нижегородскую область.

