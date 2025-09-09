Городу пропишут возможное будущее

Администрация Нижнего Новгорода начала работу над стратегией развития города до 2036 года. Первое обсуждение в формате круглых столов городские чиновники и представители экспертного сообщества провели 9 августа. Они назвали основные, по их мнению, проблемы и возможные пути их решения. Получить первый вариант стратегии мэрия Нижнего Новгорода надеется до конца года. После этого вновь начнется обсуждение документа и работа по его интеграции в стратегию развития Нижегородской области. Утвердить стратегию хотят в следующем году. Глава города Юрий Шалабаев ждет, что в итоге получится «не аморфный документ, а конкретные программы действий». Их выполнение будет зависеть от того, какие ресурсы окажутся в распоряжении мэрии в конкретные моменты времени.

Мэрия Нижнего Новгорода намерена до конца года разработать первый вариант стратегии развития города на ближайшие 10 лет. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в ходе встречи с экспертным сообществом. Участники мероприятия попытались сформировать перечень существующих в городе проблем и обозначить возможные пути их решения. Для этого чиновники и эксперты разбились на несколько групп, каждая из которых обсуждала одно из стратегических направлений развития. Среди них предпринимательство, инвестиции и цифровые технологии, жилье и городская среда, образование и молодежная политика, культура и туризм, спорт и здоровье, социальная политика.

По мнению Юрия Шалабаева, разрабатывать стратегию развития необходимо на основе нескольких принципов: «Первый из них — человекоцентричность. Мы должны все делать ради людей. Второе — устойчивое инновационное развитие и внедрение решений, которые позволят нам быть конкурентоспособными в современном мире. Третье — идентичность. Все решения в области градостроительства должны приниматься так, чтобы они соответствовали нашему историческому и культурному коду.

У нас город с богатым архитектурным, культурным и историческим наследием. Принимаемые решения не должны приводить к разрушению этого наследия».

Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик "Нижегородская девелоперская компания"» Михаил Иванов считает, что при разработке стратегии необходимо уделить отдельное внимание проблеме с кадрами. Для этого можно возродить программу «Учись в Нижнем», направленную на привлечение в город как студентов, так и уже работающего населения, для которого будут созданы возможности для переквалификации. Еще одной проблемой в развитии города господин Иванов назвал нехватку парковочного пространства: «Наша идея в том, чтобы инвестор строил многоуровневые парковки с коммерческими помещениями на первых этажах. В дальнейшем эти парковки будут передаваться в муниципальное управление, а инвестор сможет отбивать затраты за счет эксплуатации первых этажей».

Также Михаил Иванов предложил разработать отдельную программу по благоустройству частного сектора, ввести дифференцированные тарифы на оплату услуг ЖКХ и проработать вопросы реновации территорий с застройкой времен СССР.

По мнению замминистра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Алевтины Ереминой, в экономической сфере Нижний Новгород определяет развитие всего региона.

«При этом город нуждается в структурной перестройке экономики. Нам необходимо отказываться от низкопроизводительной сферы. Это предприятия, где сохранилось много ручного труда, применяются устаревшие технологии, а цехи не перестраивались с прошлого века.

Это не значит, что надо закрыть действующие заводы. Наша задача — это модернизация предприятий и развитие высокопроизводительных производств», — считает замминстра.

Во время обсуждения участники встречи несколько раз отметили туристический потенциал Нижнего Новгорода. По словам директора областной ассоциации рестораторов Алексея Беляева, для его развития в городе необходимо сформировать единую систему управления туристическим потоком с собственным событийным календарем и туристическими продуктами, среди которых маршруты, сувениры и кухня. «Также необходимо уделить внимание доступности учреждений культуры. Можно, к примеру, скорректировать время работы музеев и за счет этого увеличить их посещаемость», — отметил господин Беляев.

По его словам, для решения кадровых проблем в сфере гостеприимства необходимо создание профильного ресурсного центра и разработка программ обучения, мотивации и стимулирования для специалистов творческих профессий.

Также на встрече прозвучали предложения по совершенствованию социальной сферы, развитию образовательных программ и вовлечению нижегородцев в занятие спортом. В ближайшее время все предложения будут переданы в администрацию города, которая до конца года должна будет объединить их в единый документ. Стратегия развития города должна будет соотноситься со стратегией развития Нижегородской области и соответствовать ресурсному обеспечению, которое Нижний Новгород получает из вышестоящих бюджетов.

Юрий Шалабаев отметил, что хотел бы в итоге увидеть «не аморфный документ, а конкретные программы действий». Итоговый вариант стратегии может быть разработан в трех вариантах: консервативный, стандартный и позитивный. Каждый из них может быть реализован в зависимости от того, какими средствами будет обладать город.

