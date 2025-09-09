Чем известен Себастьен Лекорню

9 сентября новым премьер-министром Франции был назначен бывший министр обороны страны Себастьен Лекорню. Подробности биографии политика — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьен Лекорню

Фото: Thomas Padilla / AP Себастьен Лекорню

Фото: Thomas Padilla / AP

Себастьен Лекорню родился 11 июня 1986 года в городе Обонн (департамент Валь-д’Уаз) во Франции. Окончил факультет публичного права университета Пантеон-Ассас в Париже.

С 2002 года — активист Союза за народное движение. В 2005 году стал помощником депутата Национального собрания Франции Франка Жилара. С 2008 по 2012 год работал техническим советником в кабинете сначала госсекретаря Франции по европейским делам, а потом министра сельского хозяйства Брюно Ле Мэра.

В 2014 году был избран мэром города Вернон. В 2015–2017 годах — президент Совета департамента Эр во Франции. В 2017 году вступил в партию «Возрождение».

С июня 2017 года — государственный секретарь Министерства комплексных экологических преобразований. В 2018–2020 годах являлся ответственным министром местного самоуправления Франции.

В июле 2020 года был назначен министром заморских территорий Франции, курировал здравоохранение в 12 французских заморских территориях, организовывал консультации по обретению Новой Каледонией суверенитета.

С 20 мая 2022 года — министр обороны Франции. На своем посту неоднократно критиковал СВО, высказывался за увеличение поставок Украине оружия и боеприпасов.