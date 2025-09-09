Ставка на закон

Можно ли передать другому лицу право на получение выигрыша в букмекерской конторе? Такой вопрос оказался на рассмотрении Верховного суда РФ (ВС). Спор возник из-за блокировки букмекером Winline аккаунта гражданина по подозрению в нарушении правил и участии в «групповых ставках». По этой причине игрок не смог сам вывести деньги и уступил некоему предпринимателю свое право требовать выплату от букмекера. Арбитражные суды признали сделку по уступке права законной, но по жалобе Winline теперь дело рассмотрит экономколлегия ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВС решит, вправе ли участник пари передать права на свой выигрыш. Павел Бянкин зарегистрировался на сайте Winline и в 2020–2023 годах заключал интерактивные пари на спортивные события (делал ставки). Из-за подозрений в нарушении правил (участие в запрещенных групповых пари — когда несколько лиц делают одновременные ставки на одно и то же событие) букмекер заблокировал аккаунт игрока и потребовал повторной идентификации гражданина.

Во время видеозвонка в июле 2023 года компания сочла, что верификацию проходит другой человек. На тот момент на счете Павла Бянкина числилось 1,16 млн руб., но вывести он их не мог, так как повторная идентификация не была пройдена.

В связи с этим в сентябре 2023 года игрок решил уступить свои права на получение выигрыша в размере 1,02 млн руб. индивидуальному предпринимателю Сергею Коняеву, который заплатил за это 300 тыс. руб. ИП с таким именем и фамилией ранее уже покупал у других игроков право требовать выигрыш по ставкам — в частности, у букмекеров «1xСтавка» и «Зенит». ИП Сергей Коняев уведомил Winline о переходе к нему права требовать выигрыш Павла Бянкина, но добровольно деньги выплачены не были, и предприниматель обратился в суд. Иск был подан к ООО «Управляющая компания национального коневодческого союза», которое по лицензии от ФНС РФ проводит азартные игры под торговым знаком Winline. В ответ букмекер подал встречный иск о признании ничтожным договора уступки права требования, заявив, что закон и правила площадки допускают выплату выигрыша только на счет в ЕЦУПИС (единый центр учета переводов интерактивных ставок) лица, сделавшего ставку.

Арбитражный суд Москвы встал на сторону Winline и признал незаконным договор уступки права требования выигрыша от пари. Суд пришел к выводу, что у букмекера в принципе отсутствует денежная задолженность, так как суммы в аккаунте — это «интерактивные обменные знаки игорного заведения», а не настоящие рубли. При этом конвертировать «обменные знаки» в реальные денежные средства может только сам игрок, так как по закону «О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» выплаты производятся исключительно на счет ЕЦУПИС, с которого была принята ставка, говорится в решении. Кроме того, по мнению суда, требовалось согласие Winline на уступку неденежных обязательств, которого не было.

Однако апелляция и окружная кассация сочли договор законным и поддержали требования ИП, взыскав 1,02 млн руб. с букмекера. Суды отметили, что владелец аккаунта Павел Бянкин позднее все же прошел процедуру идентификации. Это в июле 2024 года подтвердили представители букмекера.

Денежную задолженность Winline признали документально подтвержденной, а поскольку ИП не являлся участником азартных игр, по мнению судов, требование о выплате выигрыша через счет в ЕЦУПИС на него не распространяется.

Букмекерская контора обжаловала эти решения в ВС. В своей жалобе компания настаивает, что блокировки аккаунта были обоснованными из-за нарушения принципа честной игры. По мнению Winline, договор уступки игроком права на получение выплаты в пользу ИП противоречит закону и заключен, чтобы вывести операцию по выплате выигрыша из-под контроля ЕЦУПИС, Росфинмониторинга и налоговых органов. ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 9 октября.

“Ъ” направил запросы в Winline и ИП Сергею Коняеву.

Уступи и пари

По подсчетам Sportclan, в 2024 году российские граждане смогли выиграть только 10% (7 из 72) дел в судах с букмекерскими компаниями. Чаще всего тяжбы были связаны с невыплатой выигрыша из-за подозрений в нарушении игроками правил. В то же время в спорах с предпринимателями и организациями букмекеры одержали победу лишь в 28,6% дел. Отметим, что в первом случае споры рассматривают суды общей юрисдикции, а во втором — арбитражные суды. За последние два-три года споров с букмекерами стало больше, что связано и с ростом рынка онлайн-ставок (оборот букмекерского рынка составил 1,7 трлн руб. за 2024 год), и с более активными попытками игроков оспаривать отказ в выплатах, указывает партнер АБ a.t.Legal Андрей Торянников.

Групповые пари действительно запрещены правилами, говорят опрошенные “Ъ” эксперты. «Когда за одним аккаунтом скрывается группа лиц, это искажает статистику, позволяет обходить лимиты и снижает контроль за отмыванием денег», — поясняет господин Торянников. Управляющий партнер АБ «Акцепт» Андрей Крючков добавляет, что групповые пари вредят букмекеру, поскольку «позволяют обойти ограничения на размер выигрыша и суммы ставок». Впрочем, по мнению члена международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгении Безмаленко, в этом деле букмекер не смог документально подтвердить нарушение правил Павлом Бянкиным.

1,7 триллиона рублей составил объем ставок, принятых легальными российскими букмекерами от 6 млн игроков в 2024 году, по данным Единого регулятора азартных игр

Главный вопрос дела в ВС — может ли игрок уступить свое право требования от букмекера выигрыша другому лицу? Вопрос важен в том числе потому, что на рынке появилась бизнес-модель, по которой некоторые ИП и юрлица целенаправленно скупают с дисконтом проблемные долги букмекеров у игроков, чтобы затем взыскать их в суде, рассказывает управляющий партнер АБ «ЭЛКО профи» Елена Козина. По ее словам, если ВС поддержит доводы Winline и признает уступку права незаконной, это «может поставить крест» на деятельности перекупщиков выигрышей от азартных игр.

С одной стороны, закон о госрегулировании азартных игр предусматривает выплату выигрыша именно участнику азартной игры, который прошел идентификацию в ЕЦУПИС, и только на его персональный игровой счет, уточняет Елена Козина. С другой, уточняет партнер АБ «Астериск» Федор Закабуня, законодательство не содержит прямого запрета на уступку прав требования по обязательствам из проведения игр и пари.

Единого подхода по этому вопросу в судах нет, поэтому решение ВС будет прецедентным, подчеркивает госпожа Козина.

Сами юристы тоже расходятся во мнениях. Елена Козина и Андрей Торянников сомневаются в праве игрока уступить право на получение выигрыша от пари. Между тем госпожа Безмаленко полагает, что раз истец не является участником азартных игр в букмекерской конторе, то он вправе получить деньги не через ЕЦУПИС. Законность уступки поддерживает и Андрей Крючков, поясняя, что участник пари вносит на счет не «интерактивные знаки», а реальные денежные средства. Выигрыш на счет в системе организатора игрок уже получил, и теперь речь идет о выводе, то есть получении реальных денег, и это право игрок может уступить другому лицу, считает господин Крючков.

Ян Назаренко, Анна Занина