В центре Омска установили памятник Феликсу Дзержинскому

В Омске в сквере перед зданием городской администрации установили памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому. Монумент, созданный омским архитектором Михаилом Мининым и петербургским скульптором Антоном Щигорцом, выполнен из бронзы. Его официальное открытие запланировано на 11 сентября, день рождения первого председателя ВЧК.

Инициатором установки выступил региональный фонд социальной и правовой поддержки сотрудников и ветеранов органов безопасности «Содействие». Как сообщили в фонде, идея памятника обсуждалась несколько лет. Проект вызвал в городе серьезные споры: против появления монумента выступил Совет атаманов казачьего народа, заявивший о «неприемлемости увековечивания символа репрессий».

Омская скульптура стала уже вторым за последнюю неделю памятником Феликсу Дзержинскому, установленным в российских регионах. В начале сентября аналогичный монумент появился во Владивостоке: его разместили на Океанском проспекте, рядом со зданием прокуратуры Приморского края.

Напомним, что самый известный памятник «железному Феликсу» ранее стоял у здания КГБ на Лубянской площади в Москве. Он был демонтирован в августе 1991 года и в настоящий момент находится на территории парка искусств «Музеон». В 2015 году КПРФ собрала более 150 тыс. подписей москвичей в поддержку референдума о возвращении памятника на историческое место, но в последний момент отказалась сдавать их в избирком, объяснив это желанием сэкономить бюджетные средства.

Анна Коломенская