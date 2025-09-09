Apple объявила цены на новые iPhone

Американская компания Apple на презентации в Купертино представила линейку iPhone 17 и анонсировала цены на новые устройства. Продажи iPhone 17 в США начнутся от $799, iPhone Air — от $999, iPhone Pro — от $1099, iPhone Pro Max — от $1199.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как сообщили «Ъ» в «Яндекс Маркете», новая линейка iPhone начнет продаваться с 10 сентября. Цена на iPhone 17 будет начинаться от 110 тыс. руб., на iPhone Air — от 135 тыс. руб., на iPhone 17 Pro — от 143 тыс. руб., на iPhone 17 Pro Max — от 152 тыс. руб. Получить смартфон можно будет после 19 сентября.