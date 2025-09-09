По иску Генпрокуратуры ДК Кирова возвращен государству

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России об истребовании в казну из чужого незаконного владения ООО «ДК Кирова» объекта культурного наследия федерального значения — Дворца культуры им. С. М. Кирова.

ДК, построенный в 30-е годы прошлого века и занимающий площадь более 20 тыс. кв. м, как установил суд, был незаконно присвоен профсоюзами. Затем он был реализован в обход закона в пользу коммерческой структуры, бенефициарами которой являются братья Алексей и Денис Семеновы.

Мария Локотецкая