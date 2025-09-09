«Необходимы фундаментальные преобразования»

Потенциал Белгородской области для развития биогазовой энергетики, позволяющей экологично утилизировать отходы агропромышленного комплекса и производить электроэнергию, тепло и ценные органические удобрения, остается практически нереализованным. Основными барьерами являются законодательные ограничения, а также отсутствие господдержки и стимулирования агрохолдингов. Генеральный директор ООО «Альтэнерго» (владеет крупнейшей биогазовой электростанцией в стране, расположенной в Белгородской области) Виктор Филатов рассуждает о том, что мешает развивать проекты в сфере альтернативной энергетики в Черноземье.

Фото: из личного архива Виктора Филатова

— Основным сдерживающим фактором развития биогазовой энергетики в России является законодательное ограничение, согласно которому сетевые компании могут покупать не более 5% зеленой энергии от объема потерь в регионе. Кроме того, при попытках участия в торгах биогазовые проекты не могут конкурировать с солнечной и ветровой энергетикой, где значительно ниже операционные затраты и полностью отсутствуют расходы на сырье. Еще одной проблемой остается фундаментальное несоответствие текущих индикативных цен реальной стоимости оборудования и эксплуатации. Установленные по ценам 2018 года нормативы не учитывают многократного роста цен на комплектующие и запасные части, что делает проекты экономически нецелесообразными. После введения санкционных ограничений возникли системные сложности с приобретением оригинального оборудования, которое не производится в Российской Федерации. А китайские технологические аналоги, несмотря на активное продвижение на рынке, показывают меньше часов наработки в сравнении с оригинальными.

Для кардинального изменения ситуации в сфере «зеленой» энергетики необходимы три фундаментальных преобразования: полный пересмотр законодательных ограничений, объективная актуализация нормативов эксплуатационных затрат и создание комплексной системы государственной поддержки. Перспективным направлением могло бы стать целенаправленное стимулирование аграрных предприятий через механизм целевых выплат за утилизацию отходов и производство органических удобрений. Биогазовые станции также обладают значительным потенциалом для обеспечения теплоснабжения социальных объектов и жилого фонда, однако этому препятствуют действующие санитарные нормы и правила размещения производственных объектов.

При условии создания благоприятных регуляторных условий и реализации последовательных мер государственной поддержки отрасль имеет значительный потенциал для устойчивого развития, особенно в Белгородской области, где развит агропромышленный комплекс и наблюдается высокая концентрация животноводческих предприятий. Дополнительным стимулом могло бы стать признание экологической составляющей и учет положительного воздействия на окружающую среду при расчете экономической эффективности проектов.