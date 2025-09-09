Жителя Сургута осудили за сдачу экзаменов в ГАИ по поддельным паспортам

Суд в Нефтеюганске (ХМАО-Югра) вынес приговор 59-летнему жителю Сургута, который дважды пытался сдать теоретический экзамен в ГАИ за других людей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, мужчина использовал паспорта с вклеенными своими фотографиями.

В декабре прошлого года злоумышленник был задержан при попытке сдать экзамен по ПДД, предъявив фальшивый документ. Паспорт принадлежал 54-летнему жителю Сургутского района, ранее лишенному водительских прав. Аналогичным способом фигурант уже сдавал экзамен в ноябре 2024 года, тогда другой человек незаконно получил водительское удостоверение. Впоследствии документ был изъят.

Мужчина признан виновным по статье о применении заведомо поддельного документа. Суд назначил осужденному наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца. Решение суда вступило в законную силу.

Полина Бабинцева