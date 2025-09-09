Тренеры на удаленке

Пермский клуб «Амкар» вновь оказался на перепутье. После воскресного поражения от прямого конкурента за выход в следующую лигу — клуба «Химик» «Амкар» покинули сразу два наставника: главный тренер Александр Кульчий и Владимир Усин. Оба заняли свои пос­ты летом. Руководство ФК считает, что текущий результат команды «не тот, который бы хотелось». Эксперты не исключают, что новый тренер мог ошибиться с выбранной тактикой работы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мартынов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Мартынов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Кульчий и Владимир Усин покинули тренерский штаб ФК «Амкар-Пермь». Об этом вчера сообщила пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Ярослав Мочалов, который является старшим тренером команды.

Принятые кадровые решения примечательны тем, что оба специалиста проработали в клубе крайне короткое время. Господин Кульчий возглавил команду ФК «Амкар» 14 июля. 38-летний Владимир Усин был приглашен для усиления тренерского штаба в конце августа и не проработал и двух недель.

Масштабные кадровые перемены произошли на фоне неудачного сезона. В минувшее воскресенье, 7 сентября, «красно-черные» у себя на поле уступили со счетом 1:2 «Химику» из Дзержинска, прямому конкуренту за выход из Третьей лиги профессионального футбола РФ (Второй дивизион группа Б) во Второй дивизион группа А. После этого поражения «Амкар», идущий на втором месте, и лидера турнирной таблицы «Химика» разделяют шесть очков. За оставшиеся до конца турнира шесть матчей задача догнать нижегородцев для пермяков выглядит нереальной. Отметим, что этот же клуб выбил летом «Амкар» из Кубка России в первом же раунде.

До господина Кульчего «Амкар» тренировал Андрей Блажко, который появился в клубе по протекции бывшего президента Валерия Чупракова. С ним клуб в сезоне-2024 не смог выполнить турнирную задачу — выйти из Третьей лиги. По итогам сезона господин Чупраков покинул «Амкар», а краевые власти, основной спонсор спортпроекта, пригласили бывшего замначальника УФСБ России по Пермскому краю Дмитрия Мартынова. Тот сохранил у руля команды господина Блажко. В первой половине сезона «Амкар» не показывал уверенной игры, но, тем не менее, закончил первый круг на первом месте с почетным показателем 0 в графе поражений.

«Хоть мы и возглавляем турнирную таблицу, но в большинстве игр мы не показывали зрелищный футбол и не доминировали над соперником, как наши конкуренты в группе. Это не только мое мнение, но и мнение футбольных специалистов. К сожалению, как и в прошлом сезоне, у команды нет цельной игры и стиля. Нельзя допустить дежавю прошлого сезона»,— комментировал тогда решение господин Мартынов.

Первый матч «Амкар» с новым тренером выиграл с разгромным счетом, но затем дважды оступился и дал обойти себя конкуренту из Нижегородской области.

Комментируя новые кадровые перестановки, Дмитрий Мартынов отметил, что текущий результат команды «к сожалению, не тот, который бы хотелось». Он добавил, что Александр Кульчий был приглашен в межсезонье «с целью улучшения качества игры». При этом уход Владимира Усина был его личным и «неожиданным» для президента пермского клуба решением. «Впереди еще шесть туров. Никто не опускает руки. Мы должны двигаться только вперед и вместе добиться нужного результата»,— подчеркнул гос­подин Мартынов.

По мнению бывшего заместителя председателя краевого правительства Антона Клепикова, курировавшего спорт, тренерский штаб команды должен подбираться сразу же, и минимум на весь сезон. И именно этот штаб во главе с главным тренером участвует в подборе игроков под определенную систему игры. Господин Клепиков добавил, что в первой части сезона «Амкар» играл без «почерка», но демонстрировал стабильную игру. Начало второй части сезона «явно не задалось». Это, в том числе, может быть связано с рокировками в тренерском штабе и попытками перестроить тактику игры. «Пытаться в течение месяца полностью перестроить игру, на мой взгляд, невозможно. Наверно, новый тренер не смог донести до команды то, что хотел. При этом для игроков смены в руководящем составе в течение сезона являются определенным стрессом, что и отразилось на результате»,— считает эксперт.

Бывший глава попечительского совета клуба, экс-министр спорта Пермского края Павел Лях обращает внимание, что руководящему составу «Амкара» стоит более тщательно подходить к вопросу назначения тренерского штаба, чтобы в дальнейшем не возникало подобных ситуаций в разгар сезона. При этом игроки обязаны выполнять свою работу хорошо вне зависимости от того, кто их тренирует, так как самое главное — не подрывать доверие болельщиков. «Тем не менее, существует определенная аура команды, которая формируется из игроков, администрации и тренерского штаба. Если одно из этих звеньев выпадает, то для клуба это зачастую становится катастрофой и причиной поражений»,— полагает господин Лях.

Анастасия Леонтьева