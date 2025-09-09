Туристический поток по России превысил 100 млн поездок

Туристы совершили более 100 млн поездок по России за семь месяцев 2025 года. Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такими данными поделилась руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

«Большая часть федеральных округов показывает положительную динамику. Тем не менее есть отдельные регионы, которые находятся в отрицательной зоне. Скорее это корректировка, а не значительное снижение. С точки зрения темпов роста самые высокие показатели у самых небольших и развивающихся регионов»,— рассказала госпожа Ногай на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». По ее словам, лидерами традиционно остаются Краснодарский край, Москва и Московская область.

Доля граждан России в общем объеме турпотока в январе-июле составила 95%, добавила эксперт. При этом доля въездного туризма сохраняет положительную динамику третий год подряд. Среди лидеров — Казахстан, Китай, Узбекистан, Монголия.

Согласно целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», к 2030 году турпоток по России должен составить не менее 140 млн поездок, а вклад туристической сферы в ВВП — 5%.