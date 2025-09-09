В Черноземье 10 сентября будет ясно, от +8°C до +24°C

В среду, 10 сентября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется ясная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +8°C до +24°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачно, без осадков. Ночью температура составит +14°C, днем — +24°C.

В Воронеже в течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до +12°C. Днем температура поднимется до +21°C.

В Курске ночью будет малооблачно, температура составит +14°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, воздух прогреется до +21°C.

В Липецке в течение суток прогнозируется ясная погода. Ночью — до +10°C. Днем температура достигнет +20°C.

В Орле ночью будет переменная облачность, температура составит до +11°C. Днем синоптики обещают ясную погоду, до +21°C.

В Тамбове в течение суток сохранится ясная погода. Ночью температура опустится до +8°C, днем поднимется до +20°C.

Егор Якимов