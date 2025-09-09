«Парма» заняла третье место на турнире в Санкт-Петербурге

В матче за третье место Кубка Кондрашина и Белова по баскетболу «Парма» сыграла с «Динамо» из Владивостока. Игра проходила в напряженной борьбе и закончилась победой пермской команды с преимуществом в два очка - 78:76 (17:14, 25:23, 16:16, 20:23).

Наиболее результативным игроком в составе «Пармы» стал центровой Террелл Картер, оформивший 24 очка, пять подборов и одну передачу.

Следующим этапом подготовки к новому сезону для подопечных Евгения Пашутина станет турнир, посвященный 30-летию «Урал-Грейта», который пройдет в Перми 15 и 16 сентября.