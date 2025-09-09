Поезд «Курский соловей» возобновил курсирование в обновленном составе

Фирменный поезд «Курский соловей» Курск — Москва вернулся на маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава РЖД Олег Белозеров поучаствовали в запуске поезда в режиме телемоста.

Отмечается, что «Курский соловей» сохранил расписание. Из Курска он отправляется в 22:15, а прибывает на Восточный вокзал Москвы на следующий день в 6:21. В обратном направлении поезд отправляется в 22:30 и прибывает в Курск в 6:31.

В составе поезда обновили вагоны СВ, а также плацкартные и купейные вагоны. Они оснащены кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и душевыми.

Также в СВ представлен проект «Таланты Курского края», заключающийся в уникальном оформлении вагона, которое посвящено известным людям, прославившим регион: художнику Александру Дейнеке, поэту Афанасию Фету, писателю Аркадию Гайдару и другим.

Егор Якимов