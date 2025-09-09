Сроки размыло законом

Банки увеличили сроки проверок при закрытии счета из-за антиотмывочного законодательства и борьбы с дропперами. По данным участников рынка, в некоторых случаях блокировки затягиваются на несколько месяцев. В обычных условиях деньги после закрытия счета должны вернуть не позднее недели после подачи заявления. Проверки трансакций позволяют эти рамки расширить. По данным «Известий», закрытие счета используют клиенты уже столкнувшиеся с блокировкой и желающие поскорее вернуть свои средства. Это единственная возможность получить их обратно. В ряде случаев ограничения действительно могут быть связаны с ранее выполненными сомнительными или незаконными переводами.

Помимо требований закона, финансовые организации используют время проверок, чтобы предложить клиенту новые условия и не допустить его ухода, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов: «Конкретной статистики, как выросло количество задержек при закрытии счета, пока нет, но жалобы "физиков" действительно участились. Связано это в первую очередь с усилением комплаенс-проверок банками в связи с №115-ФЗ. Согласно закону, банки обязаны закрывать счета в течение семи рабочих дней. Благодаря новым правилам, пока проводятся проверки, они могут увеличивать этот срок. Причем в законе конкретно не обговаривается, насколько. Рекомендуется при подаче заявления на закрытие счета сразу указывать, что в договоре определен семидневный срок, поэтому следует это сделать в течение этого времени. Если какие-то сложности будут возникать, то можно направлять жалобы в ЦБ или в Росфинмониторинг. Уже в крайнем случае — обращаться в суд.

Обычно, конечно, проверки заканчиваются в течение нескольких недель или месяцев. Но так как срок не ограничен, то в сложных случаях, когда действительно нужно много чего проверять, они могут и до полугода, и до года длиться. При этом заинтересованность в клиенте, естественно, у банков есть. Им в течение этих проверок могут предлагать какие-то более выгодные условия, бонусы, плюшки, чтобы они остались».

Фильтровать сомнительные операции банки обязывают требования регулятора. Разблокировка счетов затягивается из-за распространения финансовых мошенничеств. Чтобы избежать ограничений, вкладчикам и держателям счетов стоит более внимательно относиться к своим повседневным операциям, подчеркнул генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев: «Да, банки блокируют трансакции. При этом они обязаны сообщать причину, почему это происходит. Финансовые организации это исполняют, потому что не хотят терять свою лицензию.

Единственный способ быстро закрыть эту историю со стороны самого пользователя счета — направить в банк все документы, которые тот запрашивает.

Как можно себя предостеречь? Очень просто: не делать того, что выглядит сомнительным, нестандартным для самого человека и его поведения. Например, в каком-то магазине покупателя просят произвести оплату по номеру телефона, так как там терминал сегодня не работает. А теперь представьте, сколько людей переводят деньги этому человеку. Банк России однозначно указал такого рода трансакции в списке сомнительных. Если кто-то делает перевод себе со счета одного банка в другой, сложно написать "перевод собственных средств" или "перевод члену семьи", если посылает деньги родственнику, притом регулярно? Это все привычки финансово грамотного человека».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что длительные задержки с закрытием счетов физических лиц (от нескольких месяцев до года) возможны в случае проблем в документах держателя или проверки иностранных контрагентов. Кроме того, основанием для этого могут стать и подозрительно большие для частного клиента обороты.

Станислав Крючков