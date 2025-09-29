«Наша философия — это сочетание инноваций и сохранения наследия»

В этом году старейшей гостинице Санкт-Петербурга Гранд Отелю Европа исполнилось 150 лет. Генеральный директор отеля Юлия Пашковская рассказала «Ъ-Стиль» о том, как удается сохранять традиции прошлого в стремительно меняющемся настоящем.

Юлия Пашковская

Фото: Гранд Отель Европа

— Вы руководите Гранд Отелем Европа с 2020 года. Это время оказалось очень непростым. Какие задачи пришлось решать?

— Я вступила в должность в самый разгар пандемии. Ситуация была малопонятная, приходилось решать очень нестандартные задачи, чтобы просто удержаться на плаву и сберечь максимальное количество сотрудников. Пандемия закончилась, и сегодня Санкт-Петербург — второй по посещаемости город страны. Это, несомненно, помогло нам встать на ноги, но и потребовало поиска новых решений, чтобы гостям захотелось останавливаться только у нас. И у нас получилось! Больше половины гостей постоянные. Также стало больше семей с детьми и гостей с домашними питомцами. К их приезду мы готовимся тщательно, и это всегда вызывает восторг.

— Насколько велик коллектив сотрудников отеля?

— В штате Гранд Отеля Европа несколько сотен сотрудников. В их число входят и флористы, которые создают цветочные композиции для лобби отеля и номеров, и работники нашей собственной шоколадной фабрики, и банкетная служба, которая в том числе организует выездные мероприятия в самых красивых дворцах Петербурга. Среди отелей города у нас самое большое количество ресторанов, и это требует соответствующей команды специалистов.

— Что самое важное в современном отеле класса люкс?

— Сервис в соответствии с индивидуальными предпочтениями гостей, результат которого должен восхищать, а процесс — быть незаметным. За деревянными панелями лифтов должны прятаться скоростные бесшумные механизмы. Матрасы — быть современными, одеяла — невесомыми, а подушки — какими пожелает гость: классическими, анатомическими или гипоаллергенными. Философия нашего отеля — это «медленная роскошь», основанная на сочетании инноваций и сохранения наследия. Эта комбинация превращает отель в место, где ход времени замедляется и можно отключиться от ритма повседневности.

Зал ресторана гостиницы «Европейская». Ленинград, 1925 Фото: Гранд Отель Европа

— Каковы планы развития отеля на ближайшие годы?

— Сейчас мы реставрируем легендарный ресторан «Европа», который называют «гастрономическим Эрмитажем» Санкт-Петербурга. В этом году ресторану исполняется 120 лет. Он был открыт в 1905 году с интерьерами в стиле модерн и с тех пор не изменил своего облика. Мы заново торжественно откроем его в декабре. Еще одно важное стратегическое направление нашей работы — это программа устойчивого развития. Сохранение исторического наследия и окружающей среды, разумное использование природных ресурсов, в том числе в гастрономии. Например, совместно с экспертами курорта превентивной медицины «Первая Линия» мы разработали wellness-меню, которое представлено в ресторанах отеля. В ближайшие пять лет мы хотим стать лидерами этого направления как минимум среди отелей Санкт-Петербурга.

— Чем «Европа» отличается от других знаменитых исторических отелей Санкт-Петербурга?

— Гранд Отель Европа — старейший в России гранд-отель, который отметил в этом году 150-летие. Почти полвека с момента открытия он был единственным отелем на рынке. Кроме того, Гранд Отель Европа — один из лидеров по количеству номеров и числу оригинальных интерьеров в стиле модерн. Ни один отель не принимает в своих стенах столько съемок исторических картин, сколько Гранд Отель Европа.

Фото: Гранд Отель Европа

— Каковы ваши уникальные предложения?

— Остановиться в одном из именных исторических или авангардных люксов и погрузиться в историю отеля. Для ценителей гастрономических впечатлений любопытным станет юбилейное меню, созданное к 150-летию Гранд Отеля Европа. В него вошли блюда из архивных меню гостиницы: праздничного обеда семьи Бенуа 1896 года, данного в честь столетия пребывания династии в России, и обеденного меню 1916 года.

— Как вам удается сохранить исторический дух отеля?

— Мы бережно храним наследие, но при этом используем самые современные методы продвижения. Несмотря на то что наша гостиница старейшая среди российских отелей класса люкс, ее оснащение обеспечивает комфорт гостей и отвечает всем актуальным требованиям к технологиям. В наших дальнейших планах — создание виртуального музея. За 150 лет у нас накопилось немало историй и артефактов.

Беседовала Екатерина Зиборова