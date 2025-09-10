Панорамный ресторан Izaka Terrace, расположенный на террасе отеля CVK Park Bosphorus в Турции, представил новое дегустационное сет-меню от шеф-повара Серхата Элисора. Лауреат Всемирного кулинарного конкурса Bocuse d’Or Turkey создал меню, которое предлагает гостям «путешествие» по традиционным местным вкусам и современным гастрономическим трендам. Отправная точка — рыбный сэндвич каракёй в авторской интерпретации: на кукурузном хлебе из Трабзона подают нежного морского леща. Далее следует морская корона, где вкус тунца сочетается с морскими гребешками, авокадо, средиземноморские тортеллини — со сладко-терпким балансом томатного мармелада, пюре из эгейских трав и вкусом сыра тулум «Измир». В меню есть и, казалось бы, классические турецкие манты, которые здесь обретают новое воплощение: внутри тонкого теста ищите копченое утиное пастрами в дуэте с маринованным луком и цитрусовой свежестью юдзу понзу. Финальной точкой гастропутешествия станет десерт — шоколадный салеп, где какао красиво сочетается с мороженым.

