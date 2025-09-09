В Калининграде возбудили дело после обнаружения обезглавленного тела

По факту смерти директора компании по добыче калийно-магниевых солей в Калининградской области возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в управлении СКР по региону.

В ведомстве пояснили, что во время расследования будут установлены обстоятельства и причины смерти мужчины. Криминалисты проведут дополнительные экспертизы, следователи допросят свидетелей.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Синицыне. Он был гендиректором компании «К-Поташ Сервис». Его обезглавленное тело было найдено 8 сентября недалеко от поселка Солнечное в Гурьевском районе.