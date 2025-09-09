Число легальных таксистов в Пермском крае возросло

В Пермском крае на 48% возросло количество легальных таксистов. Об этом сообщила газета «Пятница».

По данным Минтранса Пермского края на 1 января 2025 года, было выдано 2253 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, что на 48% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день в Пермском крае выдано 3329 разрешений.

Всего в регионе в качестве легковых такси используется 8759 машин. На 1 января 2025 года их было 6794. По данным краевого минтранса, прирост составил 1965 машин.