Ученые из «Сириуса» показали Путину «молодильную клубнику»

Президент России Владимир Путин посетил научно-технологический университет «Сириуса». Там он встретился с молодыми учеными, которые рассказали о «молодильной клубнике» и улучшенном винограде сорта «мерло».

Председатель Ученого совета Роман Иванов сообщил, что новый сорт винограда сорта «Мерло» значительно снижает потери урожая и исключает необходимость использования фунгицидов «А клубника, которую вы там дальше видите, это тоже "отредактированная" клубника, которая в 12 раз больше содержит кверцетина – это такое полезное вещество флавоноид с антиоксидантными свойствами, то есть такая "молодильная клубника" в итоге получилась»,— сказал он.

Ученый подчеркнул, что новые сорта не являются ГМО. «Мы вносим точечные мутации в геном растения, фактически имитируя то, что делает эволюция — и делает случайным образом. Мы же, поскольку мы знаем и делаем целенаправленно, просто ускоряем эволюцию в сотни раз»,— добавил господин Иванов.

Президент, в свою очередь, вспомнил об идеях построить на месте «Сириуса» торговый центр, но отметил, что созданная здесь научная база значительно превосходит эти предложения. Владимир Путин подчеркнул, что передача олимпийского наследия под развитие образования и науки в России была правильным решением. Роман Иванов добавил, что каждый квадратный сантиметр пространства используется максимально эффективно.